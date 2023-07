Caldo, picco di accessi al Pronto soccorso di Foligno

Lieve aumento di accessi anche al Pronto soccorso di Orvieto

Crescono gli accessi al Pronto soccorso a causa del grande caldo. Il direttore del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Foligno della Usl Umbria 2 dott. Giuseppe Calabrò segnala un picco di accessi al Pronto Soccorso registato ieri.

“Nella giornata di ieri – spiega – si è registrato un picco di accessi in PS (164) rispetto ai giorni passati (140) che erano in linea”. Lieve aumento anche al “Santa Maria della Stella” di Orvieto, non si registrano comunque criticità nei Ps Usl 2