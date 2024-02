Calciomercato Ternana, tris delle Fere: Zoia, Franchi e Amatucci - Tuttoggi.info

Calciomercato, la Ternana piazza un tris di nomi: arrivano un portiere. un esterno sinistro e un nazionale under. Ecco chi sono

La Ternana cala il tris e i rossoverdi, nella giornata di oggi, 1 febbraio, hanno ufficializzato tre colpi di calciomercato: si tratta di Denis Franchi, Riccardo Zoia e Lorenzo Amatucci. Il ds Capozucca, dopo le partenze eccellenti in casa delle Fere sta ricostruendo il perimetro di una rosa che consenta a Breda di avere più scelta per il rush finale verso la salvezza.

Ternana, ecco il tris

Il 21enne portiere Denis Franchi (San Vito al Tagliamento, 22/10/2002) si è dunque trasferito dal Burnley F.C. (Premier League) in rossoverde a titolo definitivo, legandosi alle Fere fino al 30 giugno 2027. Cresce nel Prata Falchi poi approda al settore giovanile dell’Udinese collezionando 20 presenze in Under 17. Da luglio 2019 ad agosto 2022 milita nel Paris Saint Germain scendendo in campo 5 volte con la squadra B e 25 con l’Under 19, tra campionato e Uefa Youth League. Da un anno e mezzo milita nel Burnley F.C., neo promosso in Premier League. Per lui anche una presenza nell’Under 20 azzurra, a marzo del 2022, contro la Norvegia.

Riccardo Zoia, classe 2001, è un esterno mancino, lombardo di Carate Brianza, si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Cresce nella Olginatese (30 presenze ed una rete in Serie D, girone B) per poi trasferirsi al Seregno con cui, in due stagioni, colleziona in Serie D 49 presenze, ottenendo la promozione nell’estate 2021; in Serie C, sempre con la maglia del Seregno, disputa 26 gare. Nell’ultimo anno e mezzo milita nella Vis Pesaro (Serie C, girone B) dove colleziona 62 gettoni ed un gol.

Lorenzo Amatucci, 19enne centrocampista aretino (compirà 20 anni il 5 febbraio), si trasferisce a Terni in prestito fino al termine della stagione. Cresce nel vivaio della Fiorentina collezionando tra Under 17, Under 18 e Under 19, 96 presenze e 7 reti. Nella stagione in corso annovera 6 gare con la Primavera viola e 2 presenze in prima squadra, contro Inter e Monza. Nelle nazionali giovanili vanta 22 presenze tra Under 18, Under 19 e Under 20.