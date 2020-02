Calcio e cultura: "FootBook Perugia Racconta e Gioca", il programma - Tuttoggi

La comune passione per il calcio e la sua narrazione diventa occasione di confronto, di aggregazione di cresciuta culturale soprattutto per le nuove generazioni, e di divertimento, anche attraverso altri sport. Tutto questo è “FootBook Perugia Racconta e Gioca”, il nuovo progetto del Comune di Perugia, che ha il suo fulcro nella Biblioteca comunale Sandro Penna, di Bibliobus e di Zero in Condotta. “In una Perugia che fa squadra le Biblioteche sono il centrocampo intorno al quale ruotano tante persone e tanti eventi” ha detto Alessandro Riccini Ricci, che ha portato in questo progetto la sua esperienza maturata come organizzatore di manifestazioni culturali ed anche di narrazione sportiva, come il Festival del Calcio e Calciocity.

Il riconoscimento ministeriale

Il progetto è finanziato dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo grazie al Piano Cultura Futuro Urbano-Biblioteca Casa di Quartiere. Un finanziamento ministeriale di 80mila euro che arrivano a 100mila con il cofinanziamento in uomini e strutture da parte del Comune.

“Siamo felici – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Leonardo Varasano, nel presentare l’iniziativa – di essere riusciti a coinvolgere tanti soggetti in questo grande evento culturale. Il Comune di Perugia con questa manifestazione ha vinto un bando con un budget significativo. L’iniziativa dà lustro alla città e ci consente di attivare un’importante rete di collaborazioni, di fare squadra con tanti operatori di Perugia per promuovere la cultura – la lettura in particolare – e tanti spazi della città“.

Gli appuntamenti principali

“Un progetto aperto e in divenire“, ha ribadito più volte Varasano. Un progetto che intanto unisce cultura e calcio (ed altri sport) in due appuntamenti: un’anteprima prevista il 23 aprile al teatro Brecht e poi l’evento clou, il festival in programma, tra laboratori, eventi, percorsi educativi e incontri, dal 22 al 24 maggio.

San Sisto al centro

Il cuore del festival sarà San Sisto, tra la biblioteca Sandro Penna, il Teatro Brecht e gli spazi, come il Palazzetto dello sport, della Proloco, oltre alla Biblioteca itinerante Bibliobus. E’ stato scelto il calcio perché insegna a stare insieme, a costruire rapporti tra persone, condividendo obiettivi divertendosi: il campo è piazza, luogo di incontro tra persone, culture e tradizioni

Il programma

Insieme a Riccini Ricci ed all’assessore Varasano, a svelare parte del programma sono state Nicoletta Mencarini e Roberta Migliarini.

LE ANTEPRIME: APPEL E SUALZO. Due presentazioni di libri legati al mondo del calcio e dello sport.

Giovedì 20 febbraio, ore 10.00, al Teatro Brecht lo scrittore Federico Appel incontra i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del quartiere per presentare “Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfide”, libro di fumetti.

Mercoledì 15 aprile, ore 10.00, al Palazzetto dello Sport San Sisto, via Donizetti Silvia Vecchini, scrittrice, e Sualzo, illustratore perugino, incontrano i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e presentano due graphic novel, storie che raccontano il coraggio e le emozioni dei ragazzi. “Fiato sospeso. Tornare a immergersi” e “21 giorni alla fine del mondo”.

FOOTBOOK 23 APRILE e 22-24 MAGGIO

FootBook: Racconta e Gioca si sviluppa proprio come un campionato di calcio. Si conclude in piazza in quattro diverse occasioni dove il calcio è associato a varie declinazioni culturali: libri, fumetto, teatro e video. Alla preparazione e formazione – l’allenamento – con i laboratori seguono le partite per condividere con la comunità le esperienze. Previsti anche una serata dedicata al Grifo (tra calcio, boxe, pallavolo, nuoto) e un omaggio ai Presidenti del Perugia.

LABORATORI

-Graphic novel sul Perugia calcio e storie di sportivi, per bambini e giovani, condotto da esperti. A cura della Biblioteca delle Nuvole. Si articola in un corso di disegno per il fumetto rivolto a ragazzi dagli 8 ai 12 anni e si svolge presso la Biblioteca Sandro Penna il mercoledì dalle 17 alle 19. Il corso è composto da 20 incontri, da gennaio a maggio. Un secondo corso di 20 incontri è rivolto agli adulti dai 17 anni il lunedì dalle 19 alle 21 sempre negli spazi della biblioteca Sandro Penna.

-Coding/Robotica: ragazzi della scuola secondaria di primo grado di San Sisto creano piccoli videogiochi/programmi per comandare robot e formare squadre che si sfideranno in un minitorneo di calcio. Gli incontri si terranno presso l’Istituto comprensivo 7, mentre le partite verranno organizzate in biblioteca e la finalissima al Palazzetto dello sport di San Sisto.

-Crossmediale, per realizzare podcast e video – con videomaking e videoediting – per il social dedicato, per documentare i laboratori, gli incontri e gli eventi.

-La Partita giusta: percorsi educativi di storie di sportivi portatori di valori civili e democratici, destinato a bambini e ragazzi, con incontri che si svolgono nelle scuole, in biblioteca e nel Bibliobus.

-Come calciavo? Il calcio del Perugia del ‘900: gli anziani della Casa di quartiere Padre Pio di Castel del Piano sono coinvolti dal Bibliobus in laboratori di memoria e narrazione orale di squadre calcistiche locali e delle proprie esperienze sportive

GIORNATE EVENTO

Notti Magiche: 4 serate con eventi culturali collegati ai laboratori

-Calciomercato: nella piazza della Biblioteca Sandro Penna si svolge il mercato rionale. Durante le 4 partite con le attività commerciali e il Mercatezio si porta l’esperienza del mercato ecosostenibile

-MundiaLibro: sfida tra squadre di giovani lettori in biblioteca e nel Bibliobus, iniziando dal blog di lettura per ragazzi LiberLiberaTutti

-La Partita giusta: squadre inclusive di residenti, immigrati, studenti universitari dei diversi quartieri adottano uno scrittore o un personaggio di un libro .

-FoodBall, la cucina sociale: il cibo come 3° tempo che annulla le differenze. Con Tutto il calcio menù per menù si sta insieme in piazza con gli enti e gli operatori enogastronomici UN PROGETTO OPEN Tutti possono partecipare inviando una propria proposta alla mail pressing@calciocity.it. L’idea verrà valutata per essere inserita nel programma ufficiale di FootBook.

Tutti i partner della rete

Tanti i soggetti che hanno aderito al progetto (ed altri sicuramente se ne aggiungeranno): Perugia Calcio; Istituto Comprensivo Perugia 1 Morlacchi; Istituto Comprensivo 7 San Sisto; Istituto Comprensivo 9 San Martino;

Istituto Comprensivo 14 Ponte Felcino; Istituto Tecnico Economico; Tecnologico “ Aldo Capitini”; Fontemaggiore; Anspi -Sentinelle del mattino;

ProLoco San Sisto; San Sisto Calcio 1966 ASD; Centro Socioculturale Castel del Piano; Eutropia (Mercatezio); Coop. Sociale Perusia S.c.s. Onlus;

Comune di Perugia – Ufficio cittadinanza Castel del Piano; Associazione calcio Castel del Piano 1966; Centro Sperimentale per la promozione della Salute e l’educazione sanitaria- Dipartimento di Medicina Sperimentale- Università degli studi di Perugia; Associazione Italiana Biblioteche- sezione Umbria; Libreria Perugia via Cortonese; Psiquadro; Web Genitori;

Città in Internet; Biblioteca delle Nuvole.