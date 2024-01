Cagnolina 'a spasso' con la Polizia Locale: gli agenti la salvano dal traffico - Tuttoggi.info

Insolito intervento degli agenti della Polizia Locale di Narni: mettono in sicurezza la circolazione e salvano cagnolina da traffico

Questa mattina, 8 gennaio, gli agenti della Polizia Locale di Narni hanno ospitato un passeggero speciale. Mentre erano in servizio nella strada di Sant’Anna a Narni Scalo, gli agenti hanno trovato un cagnolino randagio che rischiava di essere investito dai veicoli in transito o far male a qualcuno nel tentativo di evitarlo. Senza esitare, hanno fatto salire il passeggero speciale per un giro inusuale, mettendo in sicurezza la circolazione e il randagio, un meticcio femmina. Dopo aver costatato che la cagnolina fosse priva di microchip, l’hanno affidata alle cure del servizio veterinario della Usl Umbria 2.

Un ospite insolito per una delle tante attività che ogni giorno la Polizia Locale svolge sul nostro territorio, aiutando tutti i nostri cittadini, anche quelli a quattro zampe.