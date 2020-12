Buoni spesa Covid, via alla fase 3 di erogazione - Tuttoggi

Buoni spesa, a Orvieto a disposizione 145mila euro. Come fare domanda e per cosa possono essere utilizzati i ticket da 5,16 euro ciascuno

Sono stati pubblicati l’ordinanza e il disciplinare che regolano i criteri e le modalità per la concessione dei “buoni spesa” a Orvieto previsti dal Fondo di solidarietà alimentare per l’emergenza Covid-19. Si tratta della terza fase di erogazione del contributo dopo che con il DL n.154 del 23 novembre 2020 sono state stanziate dal Governo ulteriori risorse ai Comuni.

I fondi a disposizione del Comune di Orvieto ammontano a 112.650,31 euro a cui si aggiungono le risorse residue della fase 2 pari a 32.452,55 euro per un importo totale di 145.102,86 euro.

L’importo dei “buoni spesa” viene erogato in base ai componenti del nucleo familiare.

Per cosa possono essere utilizzati i buoni spesa

I “buoni spesa” possono essere utilizzati per fronteggiare i bisogni di prima necessità dai nuclei familiari, anche monoparentali, residenti nel Comune di Orvieto, in grave difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Per generi di prima necessità si intendono i prodotti alimentari, per l’igiene personale (compresi pannolini, pannoloni e assorbenti) e per l’igiene della casa.

I cittadini residenti nel Comune di Orvieto che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all’acquisto di generi di prima necessità dovranno presentare domanda su apposito modulo predisposto dai Servizi Sociali che elaboreranno la relativa graduatoria.

I requisiti per presentare domanda

Nel dettaglio, per l’assegnazione delle risorse, fino ad esaurimento fondi, il cittadino dovrà dichiarare di essere cittadino Italiano, cittadino dell’Unione Europea, cittadino straniero in possesso del titolo di soggiorno in corso di validità e di essere residente nel Comune di Orvieto.

I requisiti richiesti sono:

nucleo familiare il cui Isee è pari o inferiore ad € 15.000 (con possibilità di presentazione ISEE corrente);

nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda, a causa dell’emergenza Covid-19 si trovi in una delle seguenti situazioni reddituali:

nucleo familiare privo di reddito da lavoro o pensione da lavoro- attività lavorativa interrotta oppure ridotta

nucleo familiare in attesa di cassa integrazione o percettore di Indennità di Cassa Integrazione per un importo non superiore ad € 515,07.

Può essere presentata una sola istanza per nucleo familiare.La misura relativa a questo avviso non è cumulabile ad analoghi progetti di assegnazione di buoni spesa. Nello specifico il beneficio non può essere sommato a quello relativo l’avviso pubblico “NOINSIEME” POR-FSE Umbria 2014/2020 – Piano straordinario emergenza Covid-19.

Gli interessati dovranno compilare il modulo scaricabile dal sito www.comune.orvieto.tr.it – buoni spesa emergenza Covid FASE 3 ed inviare la domanda all’indirizzo comune.orvieto@postacert.umbria.it

Ticket da 5,16 euro

I “buoni spesa” vengono concessi nella forma dei ticket del valore di € 5,16 da un minimo di 19, per nuclei familiari composti da una persona, fino ad un massimo di 96 ticket per nuclei familiari composti da 5 o più persone.

Il beneficiario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e passibile di denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

L’Amministrazione Comunale verificherà le auto dichiarazioni rese in sede di domanda. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i numeri telefoni 0763/306729 – 0763/306730 a partire da venerdì 11 dicembre 2020.