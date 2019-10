Bufera per la foto Marini – Conte, ma lo scatto è di un anno fa

All’indomani della festa di San Francesco, la città Serafica diventa il contesto dell’ennesima polemica velenosa che sta segnando il clima politico umbro in questa campagna elettorale. E che coinvolge, suo malgrado, Catiuscia Marini, a lungo protagonista della politica umbra, ma oggi solo spettatrice (almeno formalmente) della campagna elettorale per le regionali.

Se a luglio era stata una fotografia ad Umbria Jazz insieme a Maria Rita Lorenzetti a scatenare sull’ex governatrice Catiuscia Marini i social-veleni, questa volta commenti pesanti ed insulti arrivano per una foto che la ritrae al Sacro Convento di Assisi insieme al premier Conte. Commenti sdegnati nei quali vengono chiamati in causa anche i frati francescani e la Chiesa. Solo che la fotografia si riferisce alle cerimonie in occasione della festa del patrono d’Italia che si era celebrata un anno fa, quando il premier Conte (che all’epoca guidava il Governo gialloverde ed oggi è sostenuto da una maggioranza giallorossa) fu accolto da Catiuscia Marini, ancora governatrice dell’Umbria.

Commenti poco edificanti che sono proseguiti anche dopo che più persone, tra cui la stessa Catiuscia Marini (“ignobile!”, il suo commento), hanno smascherato la bufala, rivelando che si tratta, appunto, di una fotografia scattata un anni fa.

