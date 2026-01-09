Buche sulle strade, 600mila euro per Sabbione | Cambia il traffico - Tuttoggi.info

L’assessorato alle Manutenzioni rende noto che riprendono i lavori di bitumazione dell’appalto Interventi di risanamento e recupero delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona produttiva e residenziale di Sabbione.

Da lunedì 12 gennaio il tratto di strada di Sabbione, dall’incrocio con via Maestri del Lavoro, ad innesto con via Bartocci, per circa tre settimane, sarà interessato dalle opere di rifacimento completo del piano viabile. L’esecuzione prevede il risanamento e recupero del fondo stradale, con rifacimento completo del sottofondo di binder e tappetino con impiego di bitumi modificati “che garantiscono – dichiara l’assessore alle Manutenzioni Marco Iapadre – la massima riuscita, considerato anche il volume di traffico di tale arteria, utilizzato soprattutto da mezzi pesanti. Tali opere si rendono necessarie al fine di utilizzare in sicurezza un tratto di strada importante per la città e la vasta area produttiva circostante. In questa fase andremo a spendere circa 600 mila euro, si tratta della seconda tranche di un intervento complessivo di un milione e 100 che ci ha visto intervenire pesantemente sulla zona produttiva, andando incontro alle richieste di artigiani e utenti. Continua dunque il nostro impegno sul versante delle manutenzioni stradali per cambiare il quadro che abbiamo ereditato, caratterizzato da abbandono e trascuratezza”.

Buche sulle strade, 600mila euro per Sabbione | Cambia il traffico

Le modifiche alla circolazione interesseranno il primo tratto, dal 12 al 16 gennaio, di strada di Sabbione tra incrocio con Maestri del Lavoro e strada delle Campore con senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. Successivamente, dal 19/01 al 23/01, verrà chiuso al transito il tratto tra incrocio con strada delle Campore e incrocio con strada di Santa Filomena, con utilizzo della viabilità alternativa, con accesso garantito ai soli frontisti; dal 26/01 al 30/01, tra strada di Santa Filomena a via Bartocci con chiusura al traffico e transito consentito su viabilità alternativa”.