Brutta caduta tra i boschi, biker portato in ospedale con elisoccorso VIDEO - Tuttoggi

Sul posto si sono recate due squadre con il personale sanitario del 118 e, contemporaneamente, si è alzato in volo l’elisoccorso Icaro 02 dalla vicina Fabriano, con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico.

Appena raggiunto il biker, in una zona alquanto impervia, i sanitari hanno prestato le prime cure e hanno stabilizzato il paziente, poi caricato sull’elisoccorso mediante l’uso del verricello. L’uomo – sarebbe un marchigiano – è stato quindi trasportato all’ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia. Non sarebbe in pericolo di vita.