A spasso in centro con ecstasy e hashish, 30enne in arresto | In Altotevere è il 10° per droga in 20 giorni - Tuttoggi.info

A spasso in centro con ecstasy e hashish, 30enne in arresto | In Altotevere è il 10° per droga in 20 giorni Il giovane (con precedenti) aveva le dosi già suddivise per lo spaccio, nella sua abitazione sono state trovate ulteriori 6 dosi di ketamina e 38 “francobolli” di Lsd

