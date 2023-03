Brunello Cucinelli tra i più grandi della moda: vince il “Neiman Marcus Award” 2023

Brunello Cucinelli insignito a Parigi del "Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion 2023"

Brunello Cucinelli tra i più grandi della moda: è stato infatti insignito del “Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion 2023″. L’imprenditore di Solomeo ha ritirato domenica a Parigi il prestigioso premio internazionale che il Department Store del lusso di Dallas conferisce alle figure che nel mondo hanno maggiormente influenzato la Moda a partire dagli anni ’30 del Secolo scorso.

“Questo importantissimo riconoscimento, che per decenni è stato assegnato a grandi personalità, celebrità e icone di stile come per esempio Coco Chanel, Christian Dior, Valentino, Giorgio Armani, Miuccia Prada e Karl Lagerfeld, premia la quotidiana dedizione delle mani sapienti della Casa di Moda di Solomeo e di un’impresa vocata al più raffinato Made in Italy ed ispirata fin dalla sua nascita ai grandi valori del Capitalismo Umanistico e della Umana Sostenibilità” evidenzia una nota della casa di moda umbra.