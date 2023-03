Neiman Award, Cucinelli come Armani, Valentino e Chanel

Il fondatore della casa di moda di Solomeo ha ricevuto a Parigi il prestigioso premio

Nuovo riconoscimento internazionale per Brunello Cucinelli, premiato a Parigi, nella cerimonia che si è tenuta al ristorante “Girafe” in Place du Trocadero, con il “Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion 2023”. Un riconoscimento assegnato per “la quotidiana dedizione delle mani sapienti della Casa di moda di Solomeo e di un’impresa vocata al più raffinato made in Italy e ispirata fin dalla sua nascita ai grandi valori del capitalismo umanistico e della umana sostenibilità”.

Si tratta del premio che, ormai dagli anni ’30 del secolo scorso, annualmente il Department Store del lusso di Dallas conferisce alle figure che nel mondo hanno maggiormente influenzato la moda. Un riconoscimento internazionale di grande livello se si pensa che, nella storia, è stata attribuito a personaggi del calibro di Coco Chanel, Giorgio Armani, Valentino e Christian Dior solo per citarne alcuni.