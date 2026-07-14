Brucia ancora il Parco del Monte Cucco, due incendi in corso | E' il terzo grande rogo in 2 settimane - Tuttoggi.info

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Brucia ancora il Parco del Monte Cucco, due incendi in corso | E’ il terzo grande rogo in 2 settimane

Davide Baccarini

Brucia ancora il Parco del Monte Cucco, due incendi in corso | E’ il terzo grande rogo in 2 settimane

Mar, 14/07/2026 - 20:22

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Due incendi boschivi sono attualmente in corso all’interno del territorio del Parco Regionale del Monte Cucco, destando preoccupazione per la delicatezza dell’area protetta.

I roghi si sono sviluppati in zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra, localizzati rispettivamente nelle aree sovrastanti i Comuni di Costacciaro e di Scheggia e Pascelupo.

Per far fronte all’emergenza e contenere le fiamme, è scattato immediatamente il piano di intervento con il dispiegamento di diverse forze sul campo. Sul fronte di Scheggia e Pascelupo sta operando la squadra dei vigili del fuoco di Gubbio, supportata dal cielo da un elicottero del corpo proveniente dal nucleo di Bologna, fondamentale per effettuare i lanci d’acqua nei punti più angusti e altrimenti inaccessibili.

Contemporaneamente, sul secondo fronte sopra l’abitato di Costacciaro, sono al lavoro i pompieri del distaccamento di Gaifana e le squadre specializzate dell’Agenzia Forestale Regionale, per garantire il massimo supporto nelle operazioni di contenimento e bonifica. L’intero dispositivo di soccorso, che vede una complessa sinergia tra forze di terra e mezzi aerei, è coordinato sul posto dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco. I carabinieri forestali sono presenti su entrambi i fronti.

Al momento non si dispongono di ulteriori informazioni dettagliate sull’estensione dei fronti o sulle cause dei roghi. Resta il fatto che in due settimane, questo è il terzo grande rogo che colpisce il Parco del Monte Cucco, dopo quello al valico di Scheggia e a Val di Ranco

L’ipotesi dolo potrebbe farsi sempre più concreta anche se ancora per nulla confermata. La situazione rimane costantemente monitorata e seguiranno aggiornamenti non appena si avranno riscontri sull’evoluzione delle operazioni di spegnimento.

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