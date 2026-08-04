Aperto il GO! Franciscan Youth Meeting: oltre duemila giovani attendono l'arrivo di Papa Leone XIV - Tuttoggi.info

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Aperto il GO! Franciscan Youth Meeting: oltre duemila giovani attendono l’arrivo di Papa Leone XIV

Flavia Pagliochini

Aperto il GO! Franciscan Youth Meeting: oltre duemila giovani attendono l’arrivo di Papa Leone XIV

Mar, 04/08/2026 - 12:09

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Assisi accoglie in questi giorni oltre duemila giovani provenienti da diverse parti del mondo per vivere alcuni giorni di fraternità, preghiera, formazione e missione sulle orme di San Francesco. Aperto lunedì sera, nella piazza inferiore di San Francesco, la quattro giorni del GO! Franciscan Youth Meeting, un grande appuntamento internazionale dedicato ai giovani tra i 18 e i 33 anni, provenienti da tutta Europa, per un’esperienza di incontro ispirata al messaggio di san Francesco, alternando momenti di formazione, condivisione, preghiera e festa in uno dei luoghi simbolo del francescanesimo. C’è anche attesa per l’arrivo di Papa Leone nella giornata conclusiva.

“Il Papa viene ad Assisi ed è per me, nuovo vescovo della città, la prima volta che lo accolgo nella nostra comunità. Ancora una volta la città serafica si trova ad essere l’ombelico del mondo: questa è la città di Francesco e Francesco ha la capacità di radunare giovani da tutto il mondo. E il Papa ha il coraggio di uscire per incontrarli”. Sono le parole di monsignor Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, alla vigilia della visita di Papa Leone XIV. “Per noi Chiesa locale – le parole di monsignor Accrocca – è un momento da vivere con gioia, con entusiasmo e con partecipazione: dobbiamo sentirci orgogliosi e sentire il peso della responsabilità che questo evento avvenga da noi. Riceviamo dei doni che non tutti ricevono, ma di questo noi dobbiamo dare conto. È una responsabilità. Cosa dovrebbe lasciarci questa visita? La capacità di fare anche noi come fa il Papa: uscire e incontrare i giovani dove loro si incontrano e parlare un linguaggio quanto più possibile vicino a loro. Grazie Papa Leone e un invito – a me e a voi – di seguire il suo esempio”.

Lunedì sera come detto c’è stata intanto la cerimonia inaugurale nella Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco, preceduta il pomeriggio dall’accoglienza dei partecipanti in piazza Santa Maria degli Angeli, dove saranno effettuati il check-in, la consegna dei kit e l’assegnazione degli alloggi. La giornata di martedì sarà dedicata ai workshop, distribuiti in diversi luoghi di Assisi e Santa Maria degli Angeli. I partecipanti potranno confrontarsi su temi di attualità, fede, società e crescita personale attraverso percorsi di approfondimento e dialogo. La serata sarà invece all’insegna della fraternità e della musica con una festa condivisa e la premiazione del concorso canoro “Fra GOspel”, dedicato ai giovani artisti.

Il percorso proseguirà mercoledì 5 con una serie di laboratori che sviluppano i contenuti emersi durante i workshop del giorno precedente, favorendo il confronto e la partecipazione attiva. La serata sarà caratterizzata da testimonianze, riflessioni e da un momento comunitario di preghiera. Il momento culminante dell’incontro è previsto giovedì 6 agosto, quando i giovani parteciperanno all’incontro con Papa Leone XIV: alle 8.45 il Santo Padre incontrerà i giovani, offrendo una bussola spirituale per affrontare le sfide del presente nello spirito di san Francesco; alle 10.30 è in programma la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV con i giovani; la celebrazione terminerà con il mandato missionario, un invio simbolico che chiamerà i giovani d’Europa che hanno vissuto i 3 giorni insieme a riportare nelle proprie terre la freschezza del Vangelo e la letizia francescana.

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