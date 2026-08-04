STF Loterios di Fontignano, Rifondazione: salvaguardare il lavoro, costruire il futuro. Le istituzioni siano protagoniste - Tuttoggi.info

La vertenza della STF Loterios di Fontignano riguarda il futuro di decine di lavoratrici e lavoratori, delle loro famiglie e di un intero territorio, quello della Valnestore e dell’Umbria.
Esprimiamo pieno sostegno ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e al Consiglio comunale di Perugia che hanno posto con forza il tema della salvaguardia occupazionale e del rilancio di un patrimonio industriale strategico. Oggi, però, servono passi concreti: non bastano gli atti formali, servono atti performativi, capaci cioè di produrre cambiamento reale.
Chiediamo alla proprietà un piano industriale serio, credibile e condiviso con i lavoratori e con i sindacati, ma allo stesso tempo riteniamo necessario che le istituzioni assumano un ruolo attivo e innovativo. Quando è in gioco il futuro delle comunità, la politica non può limitarsi a osservare o a registrare gli eventi: deve diventare soggetto protagonista nella ricerca di soluzioni.
Occorre mettere in campo ogni strumento possibile per mantenere viva la produzione, valorizzare le competenze presenti nello stabilimento e verificare anche il coinvolgimento di realtà imprenditoriali locali interessate a un percorso di acquisizione e rilancio della fabbrica.
Fare politica significa avere il coraggio di sperimentare nuove strade: se il mercato può diventare uno strumento per salvare una realtà produttiva, le istituzioni devono saper accompagnare e favorire questi percorsi.
La priorità è una sola: salvaguardare l’occupazione, impedire la dispersione di professionalità e costruire le condizioni perché Fontignano possa continuare ad essere un luogo di produzione, innovazione e dignità del lavoro.
Alessandro Pacini
Segretario Rifondazione Comunista Federazione di Perugia
Franco Cesario
Segretario Rifondazione Comunista Umbria
La vertenza della STF Loterios di Fontignano riguarda il futuro di decine di lavoratrici e lavoratori, delle loro famiglie e di un intero territorio, quello della Valnestore e dell’Umbria.