STF Loterios di Fontignano, Rifondazione: salvaguardare il lavoro, costruire il futuro. Le istituzioni siano protagoniste - Tuttoggi.info

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STF Loterios di Fontignano, Rifondazione: salvaguardare il lavoro, costruire il futuro. Le istituzioni siano protagoniste

Redazione

STF Loterios di Fontignano, Rifondazione: salvaguardare il lavoro, costruire il futuro. Le istituzioni siano protagoniste

Mar, 04/08/2026 - 06:01

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La vertenza della STF Loterios di Fontignano riguarda il futuro di decine di lavoratrici e lavoratori, delle loro famiglie e di un intero territorio, quello della Valnestore e dell’Umbria.

Esprimiamo pieno sostegno ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali e al Consiglio comunale di Perugia che hanno posto con forza il tema della salvaguardia occupazionale e del rilancio di un patrimonio industriale strategico. Oggi, però, servono passi concreti: non bastano gli atti formali, servono atti performativi, capaci cioè di produrre cambiamento reale.

Chiediamo alla proprietà un piano industriale serio, credibile e condiviso con i lavoratori e con i sindacati, ma allo stesso tempo riteniamo necessario che le istituzioni assumano un ruolo attivo e innovativo. Quando è in gioco il futuro delle comunità, la politica non può limitarsi a osservare o a registrare gli eventi: deve diventare soggetto protagonista nella ricerca di soluzioni.

Occorre mettere in campo ogni strumento possibile per mantenere viva la produzione, valorizzare le competenze presenti nello stabilimento e verificare anche il coinvolgimento di realtà imprenditoriali locali interessate a un percorso di acquisizione e rilancio della fabbrica.
Fare politica significa avere il coraggio di sperimentare nuove strade: se il mercato può diventare uno strumento per salvare una realtà produttiva, le istituzioni devono saper accompagnare e favorire questi percorsi.

La priorità è una sola: salvaguardare l’occupazione, impedire la dispersione di professionalità e costruire le condizioni perché Fontignano possa continuare ad essere un luogo di produzione, innovazione e dignità del lavoro.

Alessandro Pacini
Segretario Rifondazione Comunista Federazione di Perugia

Franco Cesario
Segretario Rifondazione Comunista Umbria

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