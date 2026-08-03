 Fuori pericolo la bambina di sei anni sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Fuori pericolo la bambina di sei anni sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro

ItalPress

Fuori pericolo la bambina di sei anni sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro

Lun, 03/08/2026 - 21:02

Condividi su:


GENOVA (ITALPRESS) – È ufficialmente fuori pericolo la bambina di sei anni, unica sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 aprile, quando la madre si lanciò nel vuoto dal terzo piano dopo aver lasciato cadere gli altri due figli. L’annuncio è arrivato in una conferenza stampa con l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò e i vertici dell’istituto pediatrico Giannina Gaslini dove la piccola era ricoverata fino alla settimana scorsa. La bambina, che nell’impatto aveva riportato la rottura dell’aorta, evento con mortalità altissima, oggi non presenta danni neurologici né deficit motori. Il percorso clinico è stato estremamente complesso e si è concluso con un delicato intervento cardiochirurgico di ricostruzione dell’aorta: oggi il flusso è stato completamente ripristinato e il polmone sinistro è tornato nuovamente ad espandersi. “Certamente il merito di questo è del Gaslini, ma non solo: è il merito di un gruppo di lavoro che ha visto in primis la pronta stabilizzazione della bambina da parte dei medici dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro. Se non ci fossero stati loro, non si sarebbe potuta iniziare tutta la procedura di trasferimento”, ha detto Nicolò.
xa8/fsc/mrv

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!