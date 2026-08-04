Addio a Pina Alberti, regina della moda altotiberina - Tuttoggi.info

E’ scomparsa nella sua Monterchi, a 92 anni, Cesidia Baldesi per tutti nota come “Pina” Alberti, “regina” e imprenditrice della moda della valtiberina umbro-toscana, per 40 anni maestra dell’eleganza con il suo atelier nel centro storico di Città di Castello.

E’ stata la prima a “vestire” Monica Bellucci nel 1983 per la sfilata di moda al teatro degli Illuminati che ha segnato poi il decollo della splendida attrice nel panorama mondiale, fino a farne “icona” di moda, cinema e bellezza made in Italy.

Almeno per una volta ha vestito nel suo atelier assieme alla sorella Tecla, anche i “sogni” di donne e uomini dal ’60 fino al 2001, quando ha chiuso i battenti. Tanti i vip e i personaggi famosi, oltre a Monica Bellucci, ci sono stati Valeria Ciangottini, Sergio Endrigo, Giulio Bosetti, Carlo Fuscagni, Catherine Spaak. E poi, Alberto Burri, il più grande maestro di arte contemporanea, di “casa” da Pina Alberti assieme all’amico, braccio destro e sinistro nel suo cammino artistico, il Professor Nemo Sarteanesi.

Nel 2023 nel giorno della Giornata Internazionale della Donna, su idea del giornalista Massimo Zangarelli, le fu consegnato un riconoscimento ufficiale in Comune dal sindaco Luca Secondi, alla presenza del figlio Luigi Alberti (Anna Maria è l’altra figlia), giornalista di lungo corso. “Un esempio da seguire con gratitudine e riconoscenza e consegnare alle giovani generazioni”, ha dichiarato Secondi nel portare le più sentite condoglianze alla famiglia.