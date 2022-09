Brescia – Perugia, formazioni e dove vederla

Qui Perugia

La chiusura del calciomercato ha lasciato Castori con ben sei attaccanti. Anche se a Brescia ne avrà a disposizione “quattro e mezzo”, come lui dice. Strizzolo, infatti, non è partito per la trasferta, a causa di un affaticamento muscolare. Non al meglio, ma comunque convocato, il brasiliano Matos. Ha fatto solo due allenamenti con il gruppo Di Carmine, mentre l’altro ex Cremonese, Bartolomei, ha raggiunto i compagni in ritiro. A sinistra le assenze di Lisi e Dell’Orco spingono Castori a buttare subito dentro Beghetto. Dietro non ci sarà Sgarbi, fermato dal giudice sportivo dopo il rosso contro il Bari.

Formazioni

Queste le probabili formazioni.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini, Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti, Bertagnoli, Labojko, Bisoli, Moreo, Ayè, Bianchi. All. Clotet.

Perugia (3-5-2): Gori, Curado, Angella, Vulikic, Casasola, Vulic, Luperini, Kouan, Beghetto, Melchiorri, Olivieri. All. Castori.

Arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, Var Maurizio Mariani di Aprilia.

Dove vedere Brescia – Perugia

La partita Brescia – Perugia (ore 14.00) sarà visibile in tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.

I costi

Il Pacchetto Calcio di Sky (comprensivo di Sky TV) ha un costo di 19,99 euro al mese (installazione iniziale 30 euro). Gli abbonati di Sky potranno vedere le partite anche su Sky Go da dispositivi mobili E in streaming su Now TV.

Dazn (occorre scaricare la app) quest’anno è a un prezzo di 29,99 euro per la versione Standard (due dispositivi dei sei associabili, ma connessi solo dalla stessa rete internet) e 39,99 euro per la versione Plus (due dispositivi in contemporanea anche da luoghi diversi).

Questi i prezzi della piattaforma Helbiz: mensile 5,99 euro ( con 4 euro cashback al mese da spendere in mobilità); 49,99 euro annuale (con 30 euro di cashback); unlimited da 39,99 euro al mese.