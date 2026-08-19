Botta e risposta tra la consigliera di Torino e la sindaca di Orvieto |"Rifiutata da tre ristoranti","Gogna mediatica" - Tuttoggi.info

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Botta e risposta tra la consigliera di Torino e la sindaca di Orvieto |”Rifiutata da tre ristoranti”,”Gogna mediatica”

Redazione

Botta e risposta tra la consigliera di Torino e la sindaca di Orvieto |”Rifiutata da tre ristoranti”,”Gogna mediatica”

La consigliera di Torino ha raccontato di essere stata rifiutata, insieme al compagno e alle due figlie da tre ristoranti della città
Mer, 19/08/2026 - 19:57

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Su Orvieto una gogna mediatica ingiustificata che danneggia l’immagine della città”, la sindaca Roberta Tardani interviene sulle parole della vicepresidente del consiglio comunale di Torino ed esponente del Pd, Ludovica Cioria, in vacanza nella città, riprese dalla stampa e vittima di una serie di rifiuti in tre ristoranti della città umbra.

La vicenda risale al 17 agosto. In un post sui Facebook e in un’intervista a Fanpage.it, la vicepresidente del Consiglio comunale di Torino, ha raccontato di essere stata rifiutata, insieme al compagno e alle due figlie da tre ristoranti della città: “Stasera tra le 19 e le 19.20, tre ristoranti hanno rifiutato di far sedere a mangiare me, Davide e le bambine. Pur con decine di tavoli liberi, essendo prestissimo”.

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