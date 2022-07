Bomba d’acqua e grandine su mezza Umbria VIDEO

Strade allagate nello Spoletino e nel Ternano, rami caduti a causa del vento | Scese le temperature all'esterno

Bomba d’acqua e grandine su mezza Umbria. Nel primo pomeriggio di mercoledì l’attesa pioggia è arrivata sotto forma di temporale, con grandine e allagamenti, nella zona sud della regione. I disagi maggiori si sono verificati nel Ternano e nello Spoletino, dove in pochi minuti la pioggia è scesa copiosa, trasformandosi in breve in grandi chicchi di grandine. Diverse le segnalazioni di allagamenti e alberi caduti, anche a causa delle raffiche di vento.

A Terni numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per tegole e rami di alberi caduti. L’acqua ha aiutato i vigili del fuoco nell’opera di spegnimento dell’incendio a Otricoli, che però non è stato ancora domato.