Bomba d'acqua a Terni, alberi caduti e allagamenti - Tuttoggi

Bomba d'acqua su Terni e Narni. Albero caduto a Testaccio. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la Provincia

Ondata di maltempo in tutta la provincia di Terni: nel pomeriggio di oggi un’incessante pioggia ha colpito la città, insieme a tuoni e fulmini. Diverse le situazioni di disagio per traffico e viabilità. Dalle ore 18.00 i Vigili del fuoco di Terni stanno intervenendo in varie parti della città per i danni provocati dall’acqua. Le zone più colpite sono il narnese e Terni centro. Alle ore 20.00 sono stati effettuati 8 interventi e vi sono in coda 15 richieste di intervento. Si segnala la caduta di una pianta verso una casa in zona Testaccio di Narni e uno in zona Polymer. Allagamenti in zona cimitero e Maratta. In alcune zone si sono verificate anche grandinate e in più quartieri si è registrata la mancanza di luce.