Bollettino Covid in Umbria per domenica 20 dicembre - Tuttoggi

L’Umbria si appresta ad affrontare l’entrata in zona rossa, come disposta dal decreto Natale, con numeri della pandemia che sembrano rimandere sottocontrollo.

Dopo l’inversione di tendenza di ieri, in cui i nuovi 200 contagi avevano nuovamente superato il numero dei guariti registrati in un giorno (anche in virtù degli oltre 5mila tamponi effettuati in un solo giorno), oggi si registrano 113 nuovi positivi su un numero totale di 2.168 test con un tasso di positività pari al 5,21%.

Gli ospedali e le terapie intensive

Scende sotto a 300 il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2: 295 i malati nelle corsie covid (-7 rispetto a ieri), di cui 44 in terapia intensiva (+3).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 53 (8 in terapia intensiva)

– 53 (8 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 13

– 13 Ospedale di Terni – 99 (18 in terapia intensiva)

– 99 (18 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 29 (6 in terapia intensiva)

– 29 (6 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 29 (6 in terapia intensiva)

– 29 (6 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 25 (6 in terapia intensiva)

– 25 (6 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 12

– 12 Ospedale MVT Pantalla – 35

I decessi

Nelle ultime 24 ore sono ancora 8 le persone che hanno perso la vita in connessione al coronavirus e si registrano nei comuni di Bastia Umbra (1), Narni (1), Perugia (2), Terni (3) e uno di fuori regione.

