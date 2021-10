Bollette dell’acqua in ritardo, si possono pagare fino all’8 novembre

Lotti di bollette dell'acqua emesse da Umbra Acque in ritardo a causa delle modifiche del gestore dell'invio postale, si può pagare entro l'8 novembre

Bollette dell’acqua in ritardo, ma c’è tempo un altro mese per pagarle senza mora.

Nel mese di settembre, infatti, nel corso del subentro di Poste Italiane a Nexive nel servizio di stampa e recapito delle bollette di Umbra Acque, si sono verificati dei problemi tecnici che stanno causando dei ritardi nella consegna di alcuni lotti di bollette.

L’azienda, scusandosi per il disservizio, avvisa i clienti che avrebbero dovuto ricevere le bollette dell’acqua a settembre che, nell’attesa, possono comunque scaricarla accedendo allo sportello on-line MyUmbraAcque dal sito www.umbraacque.com, all’APP MyUmbraAcque o tramite la chat ChiediaUmbraBot dall’APP Telegram. Sarà possibile inoltre avere informazioni anche tramite il Call Center al numero verde 800.00.55.43 da rete fissa e al numero 075.5014301 da rete mobile.

Al fine di ridurre al minimo i disagi, ai clienti di cui Umbra Acque dispone di e-mail e/o di telefono cellulare e che sono interessati dal ritardo, provvederà direttamente a inviare un avviso. Per pagare queste bollette dell’acqua ci sarà comunque tempo fino all’8 novembre, data entro la quale non verranno applicati gli interessi di mora.

Umbra Acque suggerisce infine (anche per tutelare l’ambiente risparmiando carta per la stampa e riducendo l’inquinamento per il trasporto e la consegna) di attivare la bolletta web: bolletta via mail, senza costi aggiuntivi, sempre consultabile da computer, tablet e smartphone e senza rischi di mancati recapiti. La bolletta web può essere attivata autonomamente dallo sportello on-line MyUmbraAcque o dall’APP MyUmbraAcque, oppure chiamando il Call Center.