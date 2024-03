Il Dinner Party Awards BNI Umbria: una festa di celebrazioni, sapore e divertimento - Tuttoggi.info

La partecipazione è su invito e i posti sono limitati per una serata di celebrazione di eccellenza, sapore e relazioni

Immaginate una serata dove l’eccellenza del costruire relazioni e del sano divertimento incontra la maestria culinaria, dove ogni conversazione può aprire la scena a nuove opportunità e ogni piatto è un viaggio di sapori. Questo è il Dinner Party Awards BNI, che si terrà il prossimo 11 aprile 2024: un evento esclusivo per celebrare i traguardi raggiunti nell’anno appena passato, dai membri della Region BNI Perugia-Rieti-Terni e per porre le basi di future collaborazioni di successo.

Il Relais Il Baio, Camporoppolo di Spoleto, con la sua eleganza e il suo fascino, sarà lo sfondo perfetto di questa notte di celebrazioni, offrendo un ambiente accogliente e stimolante per nuove sinergie professionali.

Oltre 300 membri BNI pronti a condividere e connettersi, in una esperienza di condivisione e crescita professionale, ognuno con la propria storia, esperienza e potenziale. Insomma, più che un semplice incontro sociale, il Dinner Party Awards BNI sarà un catalizzatore di relazioni professionali. L’obiettivo è duplice: riconoscere i membri per i loro successi nel networking e fornire un’occasione ineguagliabile per coltivare connessioni significative, il tutto in un’atmosfera di festa e condivisione.

La cena degli chef

Questa esclusiva Cena di Gala non sarà solo un evento, ma un palcoscenico dove la maestria dello Chef Marco Faiella sarà la protagonista indiscussa della serata. Rinomato per la sua capacità di trasformare ingredienti semplici in piatti straordinari, lo Chef Faiella, guiderà i presenti attraverso un viaggio ricco di sapori e creatività. Partendo da raffinati cannelloni di ricotta e verdure, fino al sublime filetto di maialina, la cena sarà un omaggio alla ricchezza culinaria italiana, accompagnata dai migliori vini della regione.

L’onore dell’apertura e della chiusura dell’evento sarà curato dall’ormai celebre e televisivo chef gourmet Jacopo Martellini, il più giovane chef di sempre a far parte del Team del Gambero Rosso, e dalla sua eccellente e pluripremiata Pinsa Romana, salata e dolce.

Il “Baio Imperiale”

E qui inizia la festa! La serata sarà arricchita da momenti unici di condivisione, consegna di premi e riconoscimenti, il tutto guidato dal mattatore della serata, Emanuele “Fiore” Baldini, con la sua travolgente ironia e della diretta esclusiva di Radio Pinky che farà scatenare tutti nell’after party del “Baio Imperiale”.

Una notte magica e indimenticabile dove musica e divertimento, faranno da coreografia al culmine della serata: la premiazione dei membri BNI Region Perugia-Rieti-Terni che hanno eccelso nel creare e mantenere una rete professionale forte e attiva. Un tributo alla dedizione e all’impegno, elementi chiave del successo della rete Business Network International.

Prenotate il vostro posto ora e preparatevi a una serata che promette di essere memorabile, dove il successo si celebra con gusto e il futuro del networking prende forma in un brindisi.

