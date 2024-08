Bloccano la strada con un nastro e fanno cadere motociclista, 20enni denunciati - Tuttoggi.info

Due 20enni di Massa Martana sono stati denunciati per “blocco stradale” dopo aver causato un incidente in cui è rimasto ferito un motociclista loro concittadino. L’episodio era avvenuto tempo fa, lungo la strada regionale 316 che da Massa Martana porta a Bastardo di Giano dell’Umbria. Durante la serata, era stato collocato un nastro bicolore con dei led al centro lungo tutta la strada, legato a dei cartelli segnaletici ai bordi della strada, posizionato ad altezza uomo e per chiudere di fatto la circolazione ai veicoli in transito. Era accaduto che un giovane motociclista massetano mentre percorreva la strada regionale si era trovato la chiusura improvvisa ed aveva fermato bruscamente, cadendo a terra. Era stato quindi soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Pantalla, riportando lesioni guaribili in 20 giorni.

Sul posto erano poi intervenuti i carabinieri della Compagnia di Todi: il nastro bianco e rosso era stato sequestrato ed erano stati ascoltati anche alcuni testimoni. L’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto ha permesso poi di giungere all’individuazione dei presunti autori; ulteriore conferma a quanto emerso è giunta dall’analisi del materiale biologico rinvenuto sul nastro usato per bloccare la strada. Nei guai, dunque, sono finiti due 20enni della zona, denunciati per il reato di blocco stradale. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso al fine di verificare l’ipotesi di un coinvolgimento di terzi nella vicenda.