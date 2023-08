Bivacchi, furti e scippi: più controlli a Monteluce e Fontivegge

Interventi della polizia a seguito delle segnalazioni dei residenti

Bivacchi di sbandati, situazioni di degrado, ma anche furti e scippi. Sale l’attenzione dei residenti e dei commercianti nelle zone di Monteluce e Fontivegge a Perugia dopo gli ultimi casi di cronaca. E le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli, anche a seguito delle diverse segnalazioni che arrivano dai cittadini.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti nel sottopasso in via Brunamonti angolo Piazza Monteluce, a seguito di una segnalazione di bivacco e presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Al loro arrivo, non hanno trovato nessuno al suo interno, ma hanno potuto accertare uno stato di bivacco dato dalla presenza di una grande quantità di sporcizia e materiale ingombrante frutto di scarto delle attività umane.

Attraverso l’intervento di operatori ecologici è stato possibile liberare l’area e disinfestare tutta la zona.

Attivata la richiesta di una imminente pulizia e igienizzazione dell’area dell’intero sottopassaggio, con contestuale chiusura momentanea della parte non agibile in maniera da impedirne qualsiasi accesso e attività criminale.

Proprio al mondo dello spaccio si pensa possano essere collegati alcuni furti e anche uno scippo che si sono verificati negli ultimi giorni nelle zone “calde” della città.