Bimbo di 3 anni colpito da meningite

share

Un bambino di tre anni è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo che gli è stata diagnosticata una meningite pneumococcica. Aveva accusato mal di testa ed una febbre anomala, non compatibile con una normale influenza.

Il piccolo si trova ricoverato da sabato nella clinica pediatrica, ovviamente in isolamento come richiede il protocollo per le malattie batteriche invasive.

Il bambino è stato sottoposto alla profilassi e starebbe rispondendo bene alle terapie e quindi, pur sotto osservazione, non sarebbe in pericolo di vita.

La Usl ha avviato anche le procedure per verificare la necessità di trattamento di profilassi per le persone che sono venute a contatto con il bambino.

share

Stampa