Bevagna, si stacca l’intonaco dal soffitto: il sindaco chiude la scuola

L'istituto resterà chiuso fino al 10

Scuola chiusa a Cantalupo di Bevagna dopo il distacco dell’intonaco dal soffitto. “Si tratta di una problematica che non ha niente a che vedere con le criticità attenzionate, per le quali abbiamo già incontrato il personale scolastico e i genitori e abbiamo ottenuto la relazione di un ingegnere strutturista incaricato di visionare la staticità dello stabile – spiega il sindaco Annarita Falsacappa – Da un’indagine visiva ad opera dell’ingegnere strutturista, incaricato verbalmente dal Sindaco, a seguito un immediato sopralluogo, si è evidenziata la “presenza di microfessurazioni in tutti i solai del piano medesimo che non esclude la possibilità di eventi similari nelle stanze limitrofe. Non potendo ricondurre l’accaduto a particolari eventi occasionali, si ritiene opportuno chiudere la scuola per poter effettuare le indagini del caso e poter poi programmare il dovuto intervento per rimuovere il pericolo“.

L’ordinanza

“L’Amministrazione Comunale sta concertando con la Dirigenza Scolastica possibili soluzioni che possano evitare problemi alle famiglie, tentando di escludere lezioni pomeridiane in altri plessi. Si è proceduto con un’ordinanza sindacale di chiusura del plesso di Cantalupo e di sospensione delle lezioni da oggi fino a venerdì 10 Febbraio. Nel frattempo stiamo riorganizzando il trasporto e il servizio mensa che interesserà gli alunni di Cantalupo, i quali saranno spostati in altri plessi del capoluogo, le cui aule necessitano di tutte le operazioni necessarie per l’accoglienza ed il funzionamento“.