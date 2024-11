Bella Lucky Wind battuta ai supplementari - Tuttoggi.info

Derby intenso e giocato molto bene dai Falchi che tengono le redini del match per 35 minuti. Poi un finale convulso regala prima i supplementari e poi la vittoria al Perugia Basket. Foligno recrimina sull’arbitraggio

Un derby vero, come da tradizione tra Foligno e Perugia che al Palafoccià di Perugia, sabato 17 sera, ha visto in scena una gara bella e intensa, magistralmente giocata dai ragazzi di coach Bruno pronti a prendere subito il comando, controllare il ritmo di gioco e realizzare in attacco con Diaz e Borioni. Un gioco brillante che non è però bastato a evitare la sconfitta 80 a 78 nell’overtime.In casa UBS l’amaro in bocca c’è, ma insieme c’è anche la convinzione di aver giocato bene. “Peccato, avremmo meritato di vincere e invece si torna a casa senza punti. Ma ora per noi a contare sopra ogni cosa è la consapevolezza di essere sulla strada giusta, con evidenti progressi nel gioco del gruppo”.A registrarlo la partita. Ingranata in attacco da Lucky Wind nonostante i problemi di falli di Patani, seguito dagli altri lunghi Misolic e Marini che vengono sanzionati ad ogni contatto, vede Mariotti e soci giocare con grande carisma. Così il primo tempo si chiude con un vantaggio di 5 (31-36).Nel terzo quarto si vede la migliore squadra con Borioni ispirato in attacco ben assistito da Misolic e Cimarelli. Capitan Mariotti in grande forma limita il perugino Pennicchi tanto che il vantaggio dei biancazzurri raggiunge il +15. Ma la gara è tutt’altro che chiusa. Soliti a rimonte eclatanti i Grifoni si rifanno sotto mentre il metro arbitrale viene contestato dai Falchi che si trovano sempre presto in bonus e con i giocatori chiave carichi di falli che squilibrano la partita. Bilancio, 32 falli fischiati per i Falchi – con 27 punti segnati da tiro libero dal Perugia Basket – contro i 17 sanzionati ai padroni di casa, rendendo la gara nel finale nervosa. Una tripla di Norkus e due triple di Minieri, bravo a realizzare quando ormai la gara sembrava compromessa, mandano le squadre all’overtime. Foligno è sulle ginocchia, con poca benzina in corpo e un fallo tecnico fischiato a Borioni dovuto a un’evidente errata interpretazione arbitrale. Proteste dalla panchina e secondo tecnico con Perugia che raggiunge il +7. Lucky Wind non si arrende. Guerrini e Baldinotti riportano a meno tre in un amen i biancazzurri e una tripla di un inossidabile Capitano impatta la gara sul 78 pari. A 8 secondi dal termine sarà ancora un fischio arbitrale, su un contatto veniale a metà campo, a mandare in lunetta Minieri che con 2/2 chiude definitivamente la gara. Con un particolare: tutti i 9 punti nel supplementare del Perugia basket sono stati realizzati dalla lunetta. Per UBS prossimo match domenica al Paternesi dove arriverà il Chieti.

Perugia Basket – Foligno Basket 80-78 dts

Perugia Basket: Pennicchi 19, Marconi 16, Palazzoni 6, Fiorucci 8, Cogliati ne, Righetti 5, Gialli ne, Leoni ne, Corsini ne, Berardi, Minieri 12, Norkus 14

Foligno Basket: Mansur 22, Guerrini 4, Crispoltoni ne, Baldinotti 2, Zmejkoski ne, Mariotti 6, Marini, Diaz 16, Mazzotta, Patani 11, Cimarelli 7, Misolic 10.Parziali: 14-17, 17-19, 15-18, 25-17, 9-7.