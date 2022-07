Beerock 2022, a Viole d'Assisi torna la rassegna tra birra, musica e sport - Tuttoggi

Musica, buon cibo, sport, birra e rock. Tutto questo è Beerock, la rassegna delle birre artigianali a ritmo di rock che si svolge a Viole d’Assisi dal 21 al 24 luglio. Un’iniziativa giunta alla decima edizione che festeggia il prestigioso traguardo e il ritorno dopo due anni di stop con tanta buona birra – presenti Birrificio La Gramigna, Birrificio Artigianale Flea, Birrificio Colfiorito, San Biagio, Birra Perugia e Osiride – e musica rock, non tralasciando ovviamente il cibo.

Sul fronte musica, il 21 luglio si esibiscono Garpets 30K e Living Theory, Linkin Park Tribute Band oltre a dj Massi; il 22 luglio tocca a Pusher of Gold, Iron Curtain – Iron Maiden Tribute e dj set di dj Vallè; il 23 luglio, Diogene, Nonesystem – System of a down tribute band, Bleach – Nirvana tribute band e dj set con Fabio Dedà. Il 24 luglio gran finale con Prototipo, Drunk Side Pink Floyd tribute band.