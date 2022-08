Batteri, virus, funghi: che cos’è Septaldeide e a che cosa serve - Tuttoggi

Alcuni batteri possono crescere sulle superfici fino a diventare pericolosi se entrano in contatto con gli esseri umani, come sconfiggerli

Ancora oggi moltissime persone non si rendono conto che un intero mondo davanti ai loro occhi del tutto invisibile. È quello dei batteri e microrganismi che popolano l’aria e le superfici di qualunque oggetto. Forse non tutti sanno che su ogni superfice con cui entriamo in contatto, sono presenti milioni e milioni di microrganismi vivi di microscopiche dimensioni. La flora batterica che staziona sulle superfici è costituita da un mix di: virus, batteri, funghi, spore, muffe, lieviti, protozoi e così via. Sono microorganismi per lo più innocui con cui entrare in contatto senza rischi. Tuttavia, ci sono alcuni organismi che possono dare qualche problema di salute. Negli ultimi tempi si è difatti parlato molto di quali sono i microrganismi pericolosi per la salute delle persone e di come eliminarli.

È bene sapere fin da subito che alcuni batteri possono crescere sulle superfici fino a diventare pericolosi se entrano in contatto con gli esseri umani. Diventa però determinante il modo in cui entrano in contatto poiché spesso non è sufficiente toccare la superfice e basta. Una volta che i microrganismi passano da una superfice alle mani non è avvenuto il contagio ma serve un ulteriore passaggio. Le mani devono portare i germi alla bocca, agli occhi, al naso perché entrino all’interno del corpo. Ovviamente, il processo è diverso se si parla di ferite aperte. I microrganismi possono diventare più pericolosi quando si tratta delle parti interne al corpo. Quando si opera, l’igiene è ancora più determinante perché i batteri entrano più facilmente nel circolo sanguigno dove possono causare danni più ingenti. Per tale ragione, è importantissimo disinfettare correttamente con un prodotto ad hoc.