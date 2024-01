Bastia Umbra, Alternativa popolare lancia Matteo Santoni: arriva il primo candidato sindaco - Tuttoggi.info

Cinquanta anni, sposato con una figlia, consulente finanziario ed ex presidente della Pro loco: è Matteo Santoni con Alternativa Popolare il primo candidato ufficiale delle prossime amministrative a Bastia Umbra. La presentazione si terrà domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 16, all’Auditorium Sant’Angelo: a introdurlo alla cittadinanza sarà il coordinatore di Alternativa Popolare e sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Per Matteo Santoni, quella guidata da Paola Lungarotti è “Un’amministrazione lontana dai reali bisogni dei cittadini e un’opposizione inesistente hanno causato un malcontento diffuso. I cittadini sono stanchi di come la città è stata amministrata finora. Manifestano tale loro stanchezza quando ci parli per strada o si dà un’occhiata ai social network. Il partito di Stefano Bandecchi, imprenditore di successo che viene a parlare in una città fondata sull’impresa, costituisce sulla scena politica regionale e nazionale l’unica vera novità. Soprattutto, ci dà nuova speranza. Ripartiremo dalle priorità, dai bisogni reali e, quindi, dall’ascolto dei cittadini”, promette il candidato sindaco.

Per Carlo Natale, coordinatore di Alternativa Popolare a Bastia, “Matteo Santoni è un cittadino con un sincero interesse al bene della comunità. Per questo Bandecchi l’ha scelto, proprio per il suo impegno nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, per la sua naturale apertura agli altri. Sono certo che, accettando questa importante sfida, Santoni saprà offrire ai nostri concittadini una concreta opportunità di cambiamento. La sua elezione è un’occasione troppo grande per poter essere sprecata e sono certo che i bastioli non se la lasceranno sfuggire”.