Bastia piange Ilaria Bertinelli | Lunedì i funerali della giovane vittima dell'incidente a Tordibetto - Tuttoggi.info

Esequie fissate per il 4 marzo mattina nella chiesa di San Marco: scossa una intera comunità

Tutta Bastia Umbra piange Ilaria Bertinelli, la nona vittima della strada in Umbria, morta nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 marzo 2024 a Tordibetto, frazione di Assisi, mentre tornava a casa da una cena al ristorante.

Una morte a poche centinaia di metri da casa, che strazia la famiglia, madre, padre e fidanzato della giovane ventottenne (appassionata di nuoto e danza, che ha praticato per anni, già studentessa alla Stranieri di Perugia, conosciuta e benvoluta da tutti gli amici, imparentata con la vicesindaca di Bastia Umbra, Valeria Morettini, nota anche nell’assisano), e una intera comunità.



I funerali si terranno lunedì mattina alle 11 nella chiesa di San Marco: la dinamica purtroppo è chiara, la giovane ha fatto tutto da sola, è escluso il coinvolgimento di veicoli terzi e sull’asfalto, peraltro nuovo, non ci sono segni di frenata. Probabilmente un colpo di sonno che, unitamente all’asfalto bagnato dalla pioggia, ha fatto finire fuori strada Ilaria Bertinelli: l’auto è prima finita contro il muretto di una recinzione – i primi ad allertare i soccorsi sono infatti stati i proprietari della casa – e poi contro una centralina del gas – e infatti i tecnici di Assisi gas hanno lavorato tutta la giornata per ripristinare il servizio; sul posto anche i carabinieri di Assisi guidati in questa occasione dal vicecomandante della compagnia, tenente Bruno Leo, i vigili del fuoco e anche un’ambulanza del 118. Il magistrato ha già disposto la restituzione della salma alla famiglia.