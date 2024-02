Bastia, l'astrofisica Sofia Fatigoni ricevuta da sindaco e giunta - Tuttoggi.info

L’astrofisica e ricercatrice Sofia Fatigoni è stata a Bastia, città dalla quale la sua famiglia proveniente, invitata dal sindaco Paola Lungarotti e dalla Giunta Comunale in occasione del suo ritorno annuale in Italia.

“Oggi – le parole della prima cittadina – abbiamo avuto l’ onore di ricevere in Municipio la visita di Sofia Fatigoni, classe 1993, eccellenza dell’ astrofisica mondiale e orgoglio della città di Bastia Umbra da cui la sua famiglia proviene. Le abbiamo consegnato il gagliardetto con lo stemma del nostro Comune con una dedica da parte di tutti noi, a nome della città di Bastia Umbra, con l’auspicio che Sofia possa portare con sé sempre il ricordo delle sue origini, della nostra città”.

Da anni Sofia vive buona parte dell’ anno in Antartide, unica ricercatrice italiana coinvolta nel gruppo di studio al Polo Sud sulle origini dell’ universo, progetto dell’ Università di Caltech, California, partner la Nasa, Pasadena. “La sua vita si muove tra orizzonti che non hanno confini – ha proseguito il sindaco – una esperienza che raccontata da lei ci ha fatto avvicinare a mondi sconosciuti, al futuro, ma anche al passato più antico, Sofia interroga tracce di luce che risalgono a 13 miliardi di anni fa, una magnifica prospettiva che parla della grande volontà che Sofia ha messo nello studio, di grande intelligenza, di una passione che sin da piccola la animava. Non possiamo che augurarle di trovare nel “rumore dell’ universo”, nel cielo che scruta con amore e sapienza , i più grandi successi per la sua vita professionale e personale. Sofia era accompagnata dal papà Luca e dal nonno Gino , che abbiamo rivisto con grande piacere e affetto”.