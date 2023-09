Bastiola "infestata" da cattivi odori: i cittadini si mobilitano - Tuttoggi.info

Chiesto l'intervento della Usl, l'Arpa non segnala valori preoccupanti

Da qualche giorno in diverse zone del comune di Bastia Umbra, Bastiola ma non solo, si sentono dei persisenti cattivi odori, e dopo alcune segnalazioni telefoniche l’Arpa ha svolto i primi sopralluoghi non riscontrando valori non conformi a legge.

Non è chiaro se la puzza sia dovuta alla concimazione dei campi o agli allevamenti di maiali, di certo sono diversi i messaggi pubblicati nei gruppi dedicati a Bastia Umbra, sulla puzza, ma anche sul fatto che è impossibile aprire le finestre è impossibile per il forte odore. Alcune persone, tra cui bambini, riportano disturbi agli occhi e problemi alla gola. “I cattivi odori si ripetono ogni anno e per alcune settimane infestano la zona”, segnala il capogruppo Stefano Pastorelli che ha chiesto alla Usl di competenza “di identificare la fonte dell’inquinamento odorigeno: si tratta ora di mettere in campo tutti gli strumenti possibili alla risoluzione delle criticità”.