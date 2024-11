Basket Gubbio: sesto successo consecutivo - Tuttoggi.info

Altro giro, altra corsa, altra vittoria. Il Basket Gubbio conferma l’ottimo avvio e mette a segno il sesto successo consecutivo in sei giornate disputate. La “vittima” di questo weekend è il Basket Todi di coach Paolo Pierotti – omaggiato dalla società eugubina con un’opera in ceramica realizzata dall’artista locale Marzia Fumanti – che cede per 65-46 alla Polivalente dopo una gara intensa e combattuta. I ragazzi di coach Cecchini chiudono il primo tempo sotto di due punti, frutto di un Todi che ha fatto valere la propria fisicità soprattutto a rimbalzo offensivo e di un Gubbio che si tiene sotto grazie anche ad un super Setkic che nel primo quarto segna 6 punti sugli 11 totali di squadra. La situazione rimane stabile fino alla fine del terzo parziale, nel quale i padroni di casa cominciano a trovare soluzioni dal perimetro con maggiore continuità, riuscendo ad arrivare all’ultimo quarto con un vantaggio di cinque punti, fondamentale anche a livello psicologico. Gli ospiti, infatti, crollano vertiginosamente e nei 10’ finali rimediano quattro falli tecnici e un antisportivo, permettendo di fatto al Basket Gubbio di prendere definitivamente il largo verso il 65-46 complessivo. Ancora una volta coach Cecchini e i suoi forniscono una prova di forza mentale di assoluto livello, evitando cali di tensione nonostante l’assenza sul parquet di capitan Di Simone: nella vittoria dei biancoblu è evidente lo zampino di Rombi, salito in cattedra con i suoi 25 punti. Buona la prima, dunque, di quello che può essere definito come un piccolo tour de force: il Basket Gubbio affronterà infatti ora la Virtus Assisi in trasferta al Palasport di Santa Maria degli Angeli domenica 17 novembre alle ore 18, per poi proseguire e sfidarsi contro Alba Basket, Perugia Basket e Magic Basket Chieti prima del turno di riposo. Per ora, comunque, tutto l’ambiente si gode il momento, perché il Gubbio è ancora primo, imbattuto e a punteggio pieno.

BASKET GUBBIO – BASKET TODI 65-46

GUBBIO: De Angelis 10, Cecchini 7, Minelli, Rombi 25, Sabotig 6, Pascolini, Carsetti 2, Giorgetti 3, Fondacci, Razzi 4, Palazzari, Setkic 8.

TODI: Pandolfi Elmi 9, Simoni, Revello 4, Buondonno, Obi 26, Budelli ne, Mwana Nzita 4, Valli, Afri, Fichi ne, Chinea 3.

PARZIALI: 11-11, 14-16, 17-10, 23-9

PROGRESSIVI: 11-11, 25-27, 42-37, 65-46