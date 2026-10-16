Barbanera 2027 e gli spiriti dei mesi: Lucamaleonte illustra miti e tradizioni dell’Almanacco più celebre d’Italia - Tuttoggi.info

Ogni mese ha uno spirito che lo anima. Lo raccontano i santi e i personaggi del folclore italiano che scandiscono il ritmo dell’anno e delle stagioni ispirando feste, proverbi, riti, cibi e leggende. È a questo patrimonio di storie e immaginari che guarda il Barbanera 2027, l‘Almanacco più celebre e longevo d’Italia e dal 2015 “Memoria del mondo” UNESCO, che dal 17 ottobre torna in tutte le edicole e nelle librerie italiane e in rete, portando al centro della sua narrazione “Gli spiriti dei mesi”: una selezione di dodici figure della cultura popolare italiana, che incarnano il carattere di ciascun mese, ne segnano le festività e ne tramandano i significati.

A dare visivamente un volto a questi personaggi, veri e propri archetipi del calendario tradizionale, è Lucamaleonte, pseudonimo dell’artista romano Luca Vollono, tra i protagonisti indiscussi della scena italiana dell’arte urbana, che ha sviluppato negli anni un linguaggio originale e immediatamente riconoscibile nei tanti murales che portano la sua firma presenti in tante città italiane. Il suo segno, vivace e figurativo, capace di intrecciare simboli della cultura metropolitana, animali e soggetti ispirati alla natura, interpreta per il nuovo Almanacco le dodici figure che accompagnano il 2027, e restituisce in chiave contemporanea storie, miti e tradizioni ancora molto sentite nella cultura popolare.

Il tema dell’anno si sviluppa lungo un percorso che attraversa epoche eterritori. Le dodici figure scelte per l’Almanacco 2027 non hanno un’originecomune: alcune sono santi della tradizione cristiana, altre sono legate aculti agrari, ricorrenze stagionali o leggende locali. Ci sono personaggibenevoli e presenze più ambigue, figure familiari e concilianti e spiritimisteriosi e persino inquietanti. Insieme compongono un pantheon variegato nel quale convivono sacro e profano, cultura alta e cultura popolare, granditradizioni e microstorie locali. A unirli sotto il segno del Barbanera è il rapporto con il tempo: il desiderio di interpretare il succedersi delle stagioni, di scandirlo attraverso riti e feste, di esorcizzare le paure piùancestrali e celebrare il ritorno ciclico della vita.Così, la semplice successione dei mesi si trasforma in un racconto lungo unanno, fatto di tradizioni, gesti rituali e saperi tramandati. Dalle pagine, emerge un passato che non è soltanto memoria, ma anche elemento identitario echiave per comprendere il presente e guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Gennaio La Befana. Lo spirito più familiare del Barbanera 2027. Vola neicieli invernali e fa da ponte tra il vecchio e il nuovo anno, portando doni efelicità a tutti. Febbraio L’Uomo Cervo. La maschera animalesca delle celebrazionicarnascialesche molisane, in dialogo con le maschere zoomorfesarde e con i riti di rovesciamento propri del Carnevale. Marzo La Vecchia Pastora. Figura legata alla leggendadei Giorni imprestati, i giorni nei quali il freddo torna improvvisamente ainterrompere l’avanzare della primavera, in una tradizione diffusa dalVeneto all’Emilia e alla Campania. Aprile San Giorgio. Il santo cavaliere e agricoltore,protagonista della lotta contro il drago e simbolo della difesa del raccolto edella fertilità della terra. Maggio Il Re e la Regina di Maggio. Le figure dell’esplosioneprimaverile, legate ai riti della fertilità e alle celebrazioni della rinascitadella natura, dal Calendimaggio di Assisi alleNozze degli alberi di Accettura. Giugno San Giovanni Battista. Il santo delle tradizioni delsolstizio d’estate, tra acqua, fuochi, erbe e ritualità legate alla notte piùluminosa dell’anno. Luglio Solleone e Canicola. Le personificazioni del caldotorrido, tra antiche credenze, osservazioni del cielo e consigli per affrontarela stagione estiva. Agosto San Lorenzo. Il santo associato alla notte dellestelle cadenti e ai desideri da esprimere, in uno dei momenti più suggestividell’estate. Settembre Pantasema. L’enorme pupazza che anima una danzarituale delle stagioni in diverse località del Lazio, dell’Abruzzo e della Campania e che viene arsa in piazzaalla fine dell’estate. Ottobre San Francesco. Il santo che più di ogni altro incarnalo spirito dell’autunno, il ritorno all’essenzialità e il rapporto con lanatura che si spoglia del superfluo. Novembre Il Capo con gli occhi. Dalletradizioni umbre alle Animeddas sarde e alle Lumere friulane, il mese degli antenati che tornano a visitare i propri cari nel periodo piùbuio dell’anno, attraverso riti che richiamano le radici italiane dellecelebrazioni oggi associate ad Halloween. Dicembre Santa Lucia. La santa legata ai riti del fuoco eall’attesa del ritorno della luce, nel passaggio dall’autunno all’invernosancito dal solstizio.





Intorno agli spiriti dei mesi si sviluppano letanto amate rubriche che accompagnano la lettura del Barbanera: ilsimpatico dialogo tra Barbanera e l’amico Silvano sul senso di ognimese, le curiosità narrative, le effemeridi,cioè i fenomeni astronomici e le giornate della tradizione, il meteo,gli approfondimenti sui personaggi e sui riti, le previsioniastrologiche e l’interpretazione dei sogni. Non mancano i contenutidedicati alla vita quotidiana e al rapporto con i ritmi della natura: lelune per l’orto, il giardino e il balcone, la cantina, il raccolto del mese e quest’anno anche i lavoriper l’apicoltura. E poi le ricette stagionali e gliapprofondimenti sull’ingrediente del mese, il fai da te perrecuperare il piacere di fare e creare con le mani, mentre a chiudere il mese èil calendario lunare, ancora più ricco di consigli per la casa, ilbenessere e la cura del verde.

L’Almanacco Barbanera 2027, insieme al calendario eall’oroscopo saranno disponibili dal 17 ottobre in tutte le edicole italianee nelle librerie, singolarmente o abbinati nel tradizionale paccotto. Inlibreria e in rete, oltre al calendario da parete e dascrivania, l’Almanacco sarà disponibile anche con sovracoperta/poster illustrato da Lucamaleonte.Inoltre, anche quest’anno, dall’8 dicembre il famoso Almanacco Barbanera, con il calendario el’oroscopo per il 2027, torna in edicola in una curata confezionenatalizia pronta da mettere sotto l’albero. www.barbanera.it @almanaccobarbanera