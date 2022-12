Banda di ladri inseguita dalla Polizia sulla Flaminia | Caccia ai fuggitivi - Tuttoggi

Fuga a piedi

Nell’autovettura gli agenti hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso, due ricetrasmittenti e due

targhe italiane risultate rubate. L’autovettura ed il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, mentre sono in corso gli accertamenti volti all’identificazione dei fuggitivi in quanto non si esclude che possano essere gli autori dei numerosi furti in villa che si sono registrati negli ultimi tempi in zona e

nelle cittadine limitrofe.