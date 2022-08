Bambino morso dalla vipera, stabilizzato a Foligno e ricoverato al Meyer

Ha 4 anni ed è stato morso al braccio destro

Un bambino di 4 anni di Gualdo Cattaneo è giunto, giovedì sera, in seguito al morso di una vipera al braccio destro, al Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno. Preso in carico dai sanitari dell’Unità Operativa di Pediatria diretti dalla dr.ssa Beatrice Messini, in costante contatto con il Centro Antiveleni di Pavia, il bimbo dopo esser stato sottoposto ai primi esami ematochimici e ad un doppler, è stato trattato, intorno alle 3 di notte, con siero antiofidico (o antivipera).

Il trasferimento al Meyer

La mattina successiva di venerdì, a causa dell’estensione dell’edema all’arto superiore interessato dal morso della vipera, seppur in buone condizioni cliniche generali e con i parametri vitali nella norma, è stato trasferito con una ambulanza, accompagnato da un pediatra e da un rianimatore del “San Giovanni Battista“, al polo specialistico dell’ospedale Meyer di Firenze per la somministrazione di una seconda dose di siero.