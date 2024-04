Bambino di 18 mesi gravemente ustionato, portato in elicottero a Roma | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Il bambino è stato trasferito dall'ospedale di Terni al Sant'Eugenio di Roma in elisoccorso, ambulanza scortata dalla polizia

Si trova ricoverato al centro grandi ustioni “Sant’Eugenio di Roma” un bambino di 18 mesi (e non 15 come inizialmente comunicato dalla Questura) rimasto gravemente ustionato nella giornata di domenica 28 aprile e che è stato trasportato all’ospedale di Terni. Dopo essere stato messo in sicurezza dal personale del pronto soccorso e della pediatria, vista anche la tenera età, è stato trasferito al centro specializzato per gli ustionati più vicino, appunto quello romano. Non sarebbe comunque in pericolo di vità.

Vista la delicatezza della situazione, l’ambulanza che trasportava il piccolo dal “Santa Maria” all’aviosuperficie di Terni (dove poi è partito l’elisoccorso in direzione della capitale) è stata scortata dalla squadra volante della polizia. E’ quanto si apprende dalla stessa Questura di Terni, che ha espresso il proprio sostegno al bimbo ed alla sua famiglia.

(articolo in aggiornamento)