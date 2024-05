Orvieto, dipinto del "Signorelli" fruibile ai non vedenti grazie agli studenti - Tuttoggi.info

Presso il dipinto di Luca Signorelli Santa Maria Maddalena ci sarà una tavola ad altorilievo in terracotta che consente la perlustrazione tattile dell’opera

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei istituita da ICOM (International Council of Museums), giunge a completamento un altro importante tassello, presentato il 3 dicembre scorso nella giornata dedicata alle persone con disabilità, del progetto “Arte Accessibile nel Duomo di Orvieto e nel Museo dell’Opera del Duomo” attivo dal 2012 grazie all’impegno dell’Opera del Duomo di Orvieto, della Scuola e del Lions Club Orvieto. Giovedì 16 maggio verrà collocata presso il dipinto di Luca Signorelli Santa Maria Maddalena, esposto presso i palazzi Papali del Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto, una tavola ad altorilievo in terracotta che consente la perlustrazione tattile dell’opera.

Nell’anno scolastico 2023-2024, in omaggio al cinquecentenario di Luca Signorelli e alla splendida tavola della Santa Maria Maddalena, gli studenti del Liceo Artistico “Livio Orazio Valentini” e del Liceo Scientifico “E. Majorana” hanno portato avanti con i docenti una serie di attività multidisciplinari volte a fornire nuovi strumenti didattici che mettono in gioco il senso del tatto e quello dell’udito per rendere accessibili al pubblico non o ipo-vedente anche le opere bidimensionali del museo. I giovani del “Maiorana” hanno realizzato un’audio-descrizione del dipinto studiata per stimolare attraverso l’udito la percezione dei valori formali ed estetici dell’opera, che è disponibile tramite QRcode presso il museo.

Tra i vari progetti del Liceo Artistico, gli studenti di Discipline plastiche e scultoree hanno lavorato nei mesi scorsi al completamento di una tavola ad altorilievo della Santa Maria Maddalena per la perlustrazione tattile dell’opera. Per la consegna al Museo dell’Opera del Duomo è stata scelta la Giornata Internazionale dei Musei e per questo all’incontro di presentazione, che si svolgerà presso il Liceo, sono previsti due importanti interventi in collegamento da remoto: Giovanna Giubbini, Coordinatore di ICOM Italia – Umbria oltre che direttore del Segretariato regionale del Ministero della Cultura, e Claudio Strinati, segretario generale dell’Accademia Nazionale di San Luca, docente, direttore MiC e grande comunicatore.

Sarà dunque una nuova esperienza di sensibilizzazione all’accoglienza della disabilità e all’inclusione per stimolare la responsabilità civica e sociale.