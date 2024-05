"Pedalando nei Sogni", ecco i vincitori del concorso - Tuttoggi.info

La seconda edizione del concorso di disegno tematico, promosso dal Bici Club Spoleto, ha visto primeggiare in tandem le classi 4°A E 4°B della Scuola Primaria di San Giacomo

La bici con le sue emozioni e i suoi colori ha trasportato anche quest’anno gli istituti primari del comprensorio spoletino in occasione di “Pedalando nei Sogni: Bambini e Bicicletta…un Amore Infinito”. La seconda edizione del concorso di disegno tematico, promosso dal Bici Club Spoleto, ha visto primeggiare in tandem le classi 4°A E 4°B della Scuola Primaria di San Giacomo.

Impossibile però non farsi coinvolgere da tutte le creazioni delle classi che, rispetto al 2023, hanno risposto con ancora più entusiasmo all’iniziativa. Il tema del resto era di quelli che più solleticano la fantasia dei bambini, capaci nuovamente di far trasparire su carta tutte le sensazioni e le suggestioni e legate all’universo delle due ruote a pedali. Proprio la componente emozionale ha preso il sopravvento rispetto alla mera esecuzione tecnica nell’orientare la scelta della giuria sul vincitore. Ciononostante il compito è risultato oltremodo arduo per il collegio presieduto da Claudio Menichelli (consulente di arte antica iscritto al registro dei periti della Camera di Commercio dell’Umbria) e composto da Virginia Ryan (poliedrica artista australiana oggi residente a Trevi), Cinzia Placidi (Ufficio Inclusione Social Comune di Spoleto) Donatella Ministrini (moglie del compianto campione originario di San Giacomo Francesco Cesarini) e Caterina Castellani (in vece del presidente del Bici Club Spoleto Siro Castellani), che hanno apprezzato l’originalità e la sensibilità di tanti dei disegni proposti.

I piccoli artisti delle due classi designate saranno adesso a loro modo protagonisti del 4° Memorial Francesco Cesarini. La loro opera campeggerà infatti sulla locandina e sul materiale promozionale della gara, riservata ai Giovanissimi, in programma il prossimo 1° giugno lungo il circuito del Giro della Rocca, diventata in breve tempo tra le più attese e iconiche del calendario di categoria. Ai vincitori del concorso sarà inoltre dedicata una speciale premiazione proprio nel giorno della corsa, a coronamento di una vera e propria festa di bici e aggregazione. Ciclismo e territorio viaggiano quindi sempre più all’unisono grazie al Bici Club Spoleto e al suo team manager Paolo Orazi, ideatore del progetto di “Pedalando nei Sogni”, sempre in prima linea per la promozione dell’attività giovanile in tutte le sue sfaccettature.