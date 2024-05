Ex compagni di classe (e maestre) si ritrovano nella stessa scuola 53 anni dopo - Tuttoggi.info

La reunion dei 18 ex alunni della classe '71 e due maestre alla scuola elementare 'Sacro Cuore' di Città di Castello

E’ stata una giornata sicuramente straordinaria quella di domenica scorsa (12 maggio) per 18 ex alunni della scuola elementare ‘Sacro Cuore’ di Città di Castello, ritrovatisi ben 53 anni dopo negli stessi spazi vissuti insieme quando ancora indossavano il grembiule.

La classe ’71 si è riunita proprio nel plesso che li ha fatti conoscere, tornando nel giardino dove venne scattata la primissima foto di gruppo e nella stessa aula di allora, dove tutti hanno voluto riprovare l’emozione di sedersi nuovamente su quei banchi (foto sotto). Ricordi improvvisamente tornati nitidi, resi ancora più speciali con la presenza delle maestre Anna Bocciolesi e Palmina Campanelli, che hanno voluto partecipare a tutti i costi a questa incredibile reunion.

Presenti all’appello gli ex alunni Paola Adriani, Paolo Adriani, Elio Afani, Gianfranco Bartolini, Giulio Gaggioli, Stefano Giogli, Antonello Granci, Giuseppe Guerri, Stefania Lucherini, Leonardo Marinelli, Claudio Nardi, Grazie Pieroni, Mirella Puletti, Riccardo Ranchini, Fausto Riccardini, Giuseppina Rosmini, Donatella Talleri e Luca Urbani. Assenti “giustificati” altri 7 compagni di classe, impossibilitati a venire o residenti lontano dal Tifernate.

“Anche se non tutti abbiamo vissuto un’infanzia felice, tuttavia insieme abbiamo sempre trascorso belle giornate – hanno detto gli ex alunni, ritrovatisi anche a pranzo insieme – Oggi che tutto in fatto di emozioni è nullo, noi vogliamo credere nel valore indissolubile dell’amicizia”.