Ballottaggio a Foligno, è sfida all'ultimo voto Zuccarini - Masciotti

Incognita affluenza sulle urne di Foligno. Zuccarini cerca la conferma, Masciotti il ribaltone per la coalizione progressista.

Secondo turno di elezioni amministrative nella città della Quintana. Sfida aperta tra il sindaco uscente, Stefano Zuccarini, alla guida di un largo schieramento di centrodestra e Mauro Masciotti, il candidato scelto dalla ‘coalizione progressista’, ovvero il centrosinistra allargato ai Cinque stelle.

Sfida aperta perché al primo turno i due si erano distanziati di poco più di 300 voti, di fronte ad un’affluenza in sensibile calo. Il primo turno del 2019 aveva infatti visto 31.271 votanti, mentre nel 2024 sono stati 28.175. In queste due settimane gli schieramenti si sono mobilitati per riportare a votare tutti, ma per andare proprio a pescare i duemila votanti che non si erano recati alle urne.

La terza rilevazione di ieri mostra un calo dell’affluenza, in linea alla media nazionale. Alle 23 di ieri avevano votato il 43,72 per cento degli aventi diritto, a differenza del 2019 quando alle urne, nella stessa rilevazione, erano andati il 52,76 per cento.