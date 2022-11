Avviati i lavori a Todi per la riapertura del ponte di ferro sul Tevere - Tuttoggi

Investimento in due stralci da oltre 1,2 milioni di euro: inaugurazione entro l'estate 2023. L'intervento, atteso da 30 anni,

Sono iniziati lunedì 7 novembre, i lavori per il recupero, messa in sicurezza e riapertura del ponte in ferro tra Ponterio e Pian di San Martino sul fiume Tevere. La ditta aggiudicataria ha impiantato il cantiere ed iniziato la ripulitura degli accessi all’infrastruttura, risalente a metà degli anni Cinquanta e chiusa al traffico ormai da alcuni decenni.

L’intervento di miglioramento-adeguamento in corso di attuazione prevede, limitatamente al primo stralcio che verrà ultimato entro la fine del 2022, l’aggiunta di nuove funi funzionanti da stralli e relativi elementi accessori. L’inserimento dei nuovi cavi richiederà inoltre l’installazione di nuove travi in acciaio al di sotto dell’impalcato in zone specifiche e nuovi apparecchi di appoggio in sommità delle antenne; l’ancoraggio è previsto negli stessi blocchi in calcestruzzo dove insistono le funi esistenti. Prevista anche la risistemazione delle rampe di accesso su entrambe le sponde del fiume. L’investimento sarà di 520 mila euro.