Aviazione e formazione: iscrizioni in crescita per le scuole di volo - Tuttoggi

Le scuole di volo rendono possibile accedere ad una formazione di alta qualità in modo più semplice e immediato

Diventare un bravo pilota al giorno d’oggi è senza dubbio una possibilità più accessibile in Italia rispetto al passato. Fino a qualche tempo fa, infatti, le opportunità a disposizione di chi si desiderava intraprendere questa professione erano piuttosto limitate.

Attualmente, invece, le cose sono sensibilmente cambiate, grazie alle scuole di volo, che rendono possibile accedere ad una formazione di alta qualità in modo più semplice e immediato. Di conseguenza sono aumentati gli iscritti alle scuole di volo, anche grazie ai programmi di finanziamento abbinati alle migliori realtà.

Chi decide di intraprendere questo cammino, dunque, dovrebbe assicurarsi di individuare un percorso d’eccellenza, così da risultare ben preparato e costituire una risorsa a tutti gli effetti valida, in grado di inserirsi al meglio nell’ambito professionale di riferimento.

Sarà fondamentale, quindi fare riferimento alle migliori realtà formative del settore, come per esempio la scuola Urbe Aero, che rappresenta un polo d’eccellenza non soltanto in Italia ma anche in Europa.





Scuole di volo: dalla formazione agli sbocchi professionali

Nel dettaglio, la scuola di volo urbe aero mette a disposizione un’offerta formativa molto ricca, con un ampio ventaglio di corsi tenuti da istruttori altamente qualificati e la possibilità di disporre di apparecchiature tecniche all’avanguardia.

Tra le licenze più richieste è sicuramente possibile annoverare quella ATPL, che consente ad un pilota di candidarsi per le posizioni lavorative aperte dalle compagnie aeree. Presso Urbe Aero è però possibile conseguire anche la licenza MPL che rappresenta una nuova soluzione esclusiva di questo polo formativo per futuri piloti.

Con la licenza MPL ogni aspirante pilota d’aereo prenderà parte ad un percorso d’istruzione e addestramento creato in collaborazione con una compagnia aerea, in modo da formare dei piloti commerciali che lavorino direttamente per quest’ultima al termine del proprio percorso. Il corso ATPL prevede una formazione teorica di 750 ore, pratica di 200 ore e una durata di 24 mesi, mentre invece il corso per conseguire la licenza MPL ha una durata di soli 18 mesi. Oltre a queste due alternative vi è poi quella che consente di diventare pilota privato.

La licenza in questione è la PPL e prevede una durata di sei mesi, con 100 ore di teoria e una pratica di 45 ore. Si tratta della possibilità migliore per chi desidera condurre in autonomia un aereo privato, in solitaria o con amici, conoscenti o parenti. La licenza PPL include anche almeno 10 ore di volo condotte in maniera autonoma, nella parte finale del corso, con l’ausilio di un istruttore che supervisiona l’operato dell’allievo da terra.





Requisiti per diventare pilota d’aereo

Un pilota d’aereo è spesso chiamato ad un ruolo che va ben al di là dello svolgere un lavoro, anzi molto spesso rappresenta più uno stile di vita.

I piloti d’aereo solitamente scelgono questa strada mossi anche da una grande passione per il volo che li prepara a svolgere questo mestiere con dedizione e grande impegno. Generalmente, per diventare piloti vengono identificati dei requisiti fisici a cui si sommano però anche quelli caratteriali e attitudinali.

I requisiti necessari per aspirare a diventare pilota d’aereo sono:

Resistenza alle pressioni e senso di responsabilità ;

; Buone capacità di calcolo ;

; Ottima conoscenza della lingua inglese ;

; Maggiore età ;

; Superamento di specifici esami medici ;

; Idoneità conseguita con esami teorici e pratici.

Per quanto riguarda la componente caratteriale invece è importante che i candidati all’iscrizione nelle scuole di volo presentino una notevole passione per l’ambito, la capacità di formar parte di un team, la propensione a svolgere un lavoro anche sotto pressione e il possesso di una buona dose di problem solving.

Questi sono i fattori e i requisiti che, se presenti, permettono ad un aspirante pilota di iscriversi ad una scuola di volo, di beneficiare di uno di questi corsi e avere così la possibilità di sostenere l’esame finale per diventare pilota d’aereo.