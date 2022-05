“Avanti tutti!”, successo per l’evento nel segno di sport ed inclusione

Attraverso “Avanti Tutti!” è stato gettato il primo mattoncino di un progetto che andrà a integrare sempre più sport e sociale, in linea coi valori e con la visione fortemente condivisi sia dal management di Ormesa che dell’UC Foligno e dell’UC Foligno Start. Un percorso destinato magari a coinvolgere in futuro altre realtà e forze di eccellenza della “Città della Quintana”, rappresentata per l’occasione a livello istituzionale dall’assessore con delega allo sport Decio Barili e dal coordinatore della Consulta per lo sport Alberto Stefanecchia.

Doveroso riservare infine la chiosa alle parole di un altro promotore dell’evento come il Dott. Massimo Stortini, che ha sintetizzato al meglio spirito e intenti della giornata: “Oggi abbiamo davvero toccato con mano l’inclusione nella sua accezione più pura. Sta a noi adesso riflettere su questa esperienza per renderla un modello anche per altre occasioni, da perseguire anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle scuole e di altre realtà volenterose del territorio”.