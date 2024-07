Autovelox sulla Flaminia, al via l’installazione: ecco dove sono

Dopo quello di Valtopina e quello di Spoleto, in arrivo altri due autovelox lungo la SS3 Flaminia, tra Foligno e Valtopina. Dopo la decisione, trapelata attraverso una determina di giunta comunale di Foligno lo scorso anno, nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di montaggio per i due nuovi dispositivi che daranno del filo da torcere agli automobilisti, in un tratto in cui il limite della strada è di 70 km/orari.

Dove si trovano i nuovi autovelox sulla Flaminia

Uno dei due impianti si trova all’altezza del capolinea degli autobus di Case Basse, prima dell’uscita di Vescia. L’altro autovelox previsto sulla Flaminia, questa volta in direzione Foligno, è al chilometro 155+500. Dall’inizio dei lavori all’entrata in funzione totale della struttura passerà del tempo, ma è il caso che gli automobilisti inizino a fare attenzione.

Due gli autovelox danneggiati in passato

Come detto, i due nuovi autovelox sulla Flaminia si aggiungono a quelli già esistenti nella stessa strada: quello limitrofo di Valtopina e quelli di Spoleto. Tre quelli che esistono nel territorio comunale della città del Festival dei Due Mondi: due ‘storici’ nel tratto a due corsie (al valico della Somma e nei pressi dello svincolo Spoleto Nord), e quello nuovo alle porte della città del Festival, nella parte terminale del tratto a quattro corsie. Quest’ultimo autovelox , come già in passato quello di Valtopina, è stato divelto di recente da ignoti e ripristinato negli ultimi mesi.

Ed in vista dell’installazione di due nuovi autovelox fissi sulla Flaminia nel territorio comunale di Foligno, c’è chi sui social network invoca già l’interento di “Fleximan“, mentre altri – a favore dello strumento di controllo della velocità – fanno notare che basterebbe solamento rispettare sempre i limiti di velocità ed il codice della strada per non incorrere in sanzioni.