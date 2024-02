Fleximan, Piantedosi: “Seguiremo con attenzione queste forme di emulazione” VIDEO

Il ministro dell'Interno dopo l'autovelux segato anche a Spoleto: dibattito legittimo sui limiti di velocità, ma non vandalizzando gli strumenti di controllo

“Quando ci sono degli autovelox c’è un’istruttoria prevista dalla legge per la posizione”. Il ministro Piantedosi commenta come “fenomeno da condannare senza alcune tentennamento” le azioni di Fleximan e degli emulatori che, anche a Spoleto, hanno portato all’abbattimento di autovelox.

Un episodio sul quale la comandante della polizia municipale di Spoleto, Alessandra Pirro, parlando di “gesto eversivo”, aveva chiesto una presa di posizione netta del Governo.

Anche rispetto ai tanti commenti sui social di sostegni ai vari Fleximan che stanno spuntando in più parti d’Italia, e ora anche in Umbria, il ministro Piantedosi ritiene che ci sia un malinteso sul senso “della legittima discussione” che ci può essere su certe politiche di contenimento dell’incidentalità stradale. Il ministro difende l’utilizzo degli autovelox come strumento per aumentare la sicurezza in alcuni tratti stradali. Pur assistendo a un dibattito legittimo anche sui limiti di velocità. Ma la contestazione di un limite di velocità non può essere fatta “vandalizzando lo strumento di controllo”.

“Seguiremo questa emulazione con attenzione con gli organi di polizia” ha poi annunciato il ministro.