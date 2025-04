“Muoviamoci!” – A Foligno il terzo incontro del ciclo VivaLab dedicato al ruolo sociale dello sport - Tuttoggi.info

Muoviamoci!

Lo sport non è solo competizione, allenamento e fatica. È anche relazione, identità, trasformazione. È un gesto che unisce e che, quando attraversa la città, la rende più viva, più aperta, più giusta.

È da questa visione che nasce “Muoviamoci!”, il terzo incontro del ciclo VivaLab promosso dall’Associazione Città Viva, in programma giovedì 17 aprile alle ore 18:00 presso la Sala Battenti dell’Istituto San Carlo, in Via Aurelio Saffi 18, Foligno.

Ospite dell’incontro sarà Roberto Farinelli, allenatore della nazionale femminile di pallavolo del Gambia, che racconterà il suo percorso umano e professionale, offrendo una testimonianza concreta di come lo sport possa diventare strumento di crescita individuale e collettiva, e ponte tra culture.

Fondata nel 1979, l’Associazione Città Viva opera da oltre quarant’anni per promuovere lo sviluppo culturale, socio-politico e artistico della popolazione di Foligno. VivaLab è un laboratorio di cittadinanza attiva, che ogni anno affronta un tema scelto per la sua rilevanza pubblica e lo esplora attraverso prospettive diverse.

Il tema di quest’anno è lo sport, osservato come fenomeno sociale in grado di generare legami, rafforzare le comunità e costruire senso di appartenenza.





L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.





Per informazioni:

Facebook: Associazione Città Viva

Instagram: cittavivafoligno

Mail: associazionecittaviva@gmail.com





Andrea Schoen – Presidente dell’Associazione Città Viva

Luogo: Istituto San Carlo – sala Battenti, Via Aurelio Saffi, 18, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA