Autocarro sprofonda nel terreno e danneggia casa, sulla statale 73 bis a fuoco un rimorchio VIDEO - Tuttoggi.info

Intorno alle 15 due incidenti autonomi hanno riguardato due mezzi pesanti a San Giustino

Grande lavoro oggi pomeriggio (28 settembre), a San Giustino, per i vigili del fuoco. Nel giro di pochi chilometri, tra il centro storico e la strada che conduce a Bocca Trabaria ben due incidenti hanno coinvolto altrettanti mezzi pesanti intorno alle 15.

Il primo, in via Toscana, ha riguardato un autocarro con pompa per calcestruzzo che, probabilmente per il cedimento del terreno, è sprofondato di qualche metro nell’area di cantiere lì presente.

Fortunatamente nessuno si è fatto male ma il mezzo pesante, rimasto su un fianco, ha riportato notevoli danni, così come la casa in ristrutturazione, colpita dal lungo braccio della pompa (vedi foto sopra. La strada nazionale è stata chiusa al traffico da Barafani fino all’angolo della pizzeria.

A pochi chilometri di distanza, lungo una salita della statale 73 bis, a causa del surriscaldamento dei freni, ha invece preso fuoco il rimorchio di un altro camion.

L’autista è riuscito a sganciarlo il carico in tempo, salvando di fatto la motrice e limitando i danni. Il carico è ovviamente andato distrutto. Sul posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco (con un’autogru) che hanno domato le fiamme. Dopo un iniziale coda venutasi a creare la strada è ora percorribile a senso alternato.